West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-1 mağlup etmişti.
West Ham United ise Manchester United deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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