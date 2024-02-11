West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:28
West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-1 mağlup etmişti.

West Ham United ise Manchester United deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


Arsenal haberleri west ham united haberleri İngiltere Premier Lig haberleri Londra derbisi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'
Galatasaray'dan transfer edilmişti: Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!

Galatasaray'dan transfer edilmişti: Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
Galatasaray Başkanlığına devam edecek mi? Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanlığına devam edecek mi? Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk'ten geldi!

Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk'ten geldi!
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Real Madrid'e penaltı kazandırmıştı: İspanyollardan Arda Güler'e tam not!

Real Madrid'e penaltı kazandırmıştı: İspanyollardan Arda Güler'e tam not!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!

Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Gerçek zeytinyağını sahtesinden ayırmanın en kolay yolu: 'Bu fiyatın altındaysa satın almayın'

Gerçek zeytinyağını sahtesinden ayırmanın en kolay yolu: 'Bu fiyatın altındaysa satın almayın'
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'

Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Kadıköy'de devre arası gerginlik: Tünelde arbede çıktı!

Kadıköy'de devre arası gerginlik: Tünelde arbede çıktı!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte