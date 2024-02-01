West Ham United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:59
West Ham United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM UNİTED - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

WEST HAM UNİTED - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham United, ligde oynadığı son maçta Sheffield United deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Liverpool'a 4-0 mağlup olmuştu.


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