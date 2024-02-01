West Ham United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNİTED - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
WEST HAM UNİTED - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
West Ham United, ligde oynadığı son maçta Sheffield United deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Liverpool'a 4-0 mağlup olmuştu.
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