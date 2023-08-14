West Ham United, James Ward-Prowse'u transfer etti
İngiltere Premier Lig'de West Ham United, Southampton'dan İngiliz orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki James Ward-Prowse ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
FRİKİKTEN EN ÇOK GOL ATAN İKİNCİ OYUNCU
Ward-Prowse, 18 kez serbest vuruştan gol atan eski futbolcu David Beckham'ın ardından 17 golle Premier Lig tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Alman hükümeti araya girdi
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Sağanak ve fırtına geliyor!