West Ham United'dan 40 milyon Euro'luk imza!
West Ham United, Nice'in 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Jean-Clair Todibo'yu transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren West Ham United, mutlu sona ulaştı.
İngiliz ekibi, Nice'in 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Jean-Clair Todibo'yu transfer etti.
Oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayan West Ham, Fransız ekibine opsiyonun devreye girmesinin ardından 40 milyon Euro ödeyecek.
Nice, Todibo'yu 2021 yılında Barcelona'dan 8.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Kariyeri boyunca 163 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 4 asist yaptı.
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