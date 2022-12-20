Westerlo oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'dan Jorge Jesus açıklaması
Sezon başında Fenerbahçe'den Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jorge Jesus hakkında konuştu. Gümüşkaya, "Tabii ki de bana çok şey katardı ama yapacak bir şey yok futbolda böyle şeyler var" dedi.
Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya, verdiği röportajda Jorge Jesus için çarpıcı sözler söyledi.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli takıma dönmek istediği mesajını veren Muhammed, Türkiye Ligi ile Belçika Ligi arasındaki farklardan bahsetti.
İşte Muhammed Gümüşkaya'nın açıklamaları:
"Belçika'da daha çok fiziksel ve kondisyona dayalı bir futbol var ama Türkiye'de ligi çok daha yetenekli bir lig. O yetenekler Belçika'da çok yok."
"JESUS ÇOK ŞEY KATARDI"
"Jorge Jesus çok büyük bir hoca. Kısa bir süre onunla antrenman yaptım ve normalin çok üstünde bir antrenman yapıyorduk. Tabii ki de bana çok şey katardı ama yapacak bir şey yok futbolda böyle şeyler var."
FENERBAHÇE'YE MESAJ
"Gönül isterdi ki Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayarak Avrupa'ya gelmek ama kısmet değilmiş. Şu an Avrupa'da devam ediyorum. İnşallah tekrardan Fenerbahçe'ye geri dönerim."
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