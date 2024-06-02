Wilfried Zaha'dan taraftara olay cevap: '4 aylık sakatlığın ardından...'

Süper Lig'de 24. kez şampiyon olan Galatasaray'da Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:45
Wilfried Zaha'dan taraftara olay cevap: '4 aylık sakatlığın ardından...'
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, "Kendine takım bul" diyen taraftara cevap verdi.

"4 AYLIK SAKATLIĞIN ARDINDAN..."

Zaha, verdiği cevapta "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

 Zaha yaptığı bu paylaşımı kısa süre içinde sildi. Fildişi Sahilli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:


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