Wilfried Zaha'dan transfer itirafı! 'Yeni bir şeye ihtiyacım...'
Fildişili yıldız Wilfried Zaha, İngiliz ekibi Cystal Palace'dan Galatasaray'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Wilfried Zaha, Galatasaray'a transfer süreci hakkında konuştu.
Wilfried Zaha yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi en üst seviye ama benim yeni bir şeye ihtiyacım vardı. Premier Lig zirvede fakat ben sadece kariyerimde Crystal Palace formasını giymek istemedim. Cyrstal Palace'ı gerçekten çok seviyorum ama kariyerim için daha fazlasını istedim" dedi.
"ÇOK FAZLA YARDIMCI OLDUM"
Palace için çok şey yaptığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Yeteneğimin sadece insanların, 'sokaklar basketbolcuları unutmaz' dediği biri olarak görülmek istemedim. Ben bundan daha fazlasıyım. İstatistiklerime bakabilirsiniz ben gerçekten bu takımın pek çok maçı kazanmasında yardımcı oldum" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da toplamda 42 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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