Wimbledon'da Naomi Osaka, Aryna Sabalenka'yı eledi: Novak Djokovic çeyrek finale çıktı!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Aryna Sabalenka elendi, Novak Djokovic ise çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya 4. tur karşılaşmalarıyla devam edildi.

Dünya 8 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rus Roman Safiullin'i 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

OSAKA, SABALENKA'YI ELEDİ

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Rus raket Aryna Sabalenka, Japon sporcu Naomi Osaka'ya 6-2 ve 7-6'lık setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, bu sonuçla Wimbledon'da ilk defa çeyrek finale yükselmiş oldu.