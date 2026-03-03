Wings for Life World Run’da gelirler omurilik araştırmalarına aktarılıyor

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan koşu etkinliği Wings for Life World Run, küresel dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Önceki yıl tüm dünyanın aynı anda koştuğu etkinliğe 191 ülkeden 310.719 kişi katılım sağladı. Katılımcılar toplam 2.639.348 kilometre mesafe kat ederken, dünya genelinde 3,84 milyar adım atıldı. Wings For Life World Run kapsamında önceki yıl toplam 8,6 milyon Euro bağış toplandı.

2014 YILINDAN BU YANA TOPLAM 60,5 MİLYON EURO TOPLANDI

Kayıt ücretleri ve bağışların yüzde 100’ünün doğrudan omurilik araştırmalarına aktarıldığı etkinlikte toplanan yardımların hepsi bilimsel çalışmalara aktarılıyor. 2014 yılından bu yana elde edilen toplam bağış miktarı 60,5 milyon Euro’ya ulaştı. Bu fonlar, dünya genelinde yenilikçi araştırma projelerinin ve klinik çalışmaların desteklenmesini sağlıyor.

WİNGS FOR LİFE’IN BİLİMSEL YATIRIMI KLİNİK SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Wings for Life tarafından Accelerated Translational Program kapsamında 2,56 milyon Euro ile ortak finanse edilen NervGen (NVG-291) Faz 1b/2a klinik çalışması, omurilik yaralanması sonrası fonksiyonel iyileşme alanında umut verici sonuçlar ortaya koydu. ABD’de yürütülen ve yaralanmadan 1–10 yıl sonra dahi hastaları kapsayan kronik kohort verileri; tedavi alan katılımcılarda beyin ile el kasları arasındaki motor sinyal iletiminin plaseboya kıyasla anlamlı ölçüde arttığını ve hedefli kavrama gibi günlük yaşam açısından kritik fonksiyonlarda iyileşme gözlemlendiğini gösterdi.

Wings for Life World Run’a katılım, fiziksel koşuların yanı sıra Wings for Life World Run App üzerinden de mümkün. Katılımcılar uygulama aracılığıyla kendi konumlarından koşuya dahil olabiliyor; starttan 30 dakika sonra harekete geçen sanal yakalama aracı sayesinde mesafelerini ve sürelerini anlık olarak takip edebiliyor. Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan bu benzersiz koşu, 10 Mayıs Pazar günü Türkiye’de de tüm dünyayla eş zamanlı olarak koşulacak.

TÜRKİYE’DE 5 BİN KOŞUCU HEDEFİ

Wings for Life World Run’da bu yıl Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun etkinliğe katılması hedefleniyor. İstanbul’da gerçekleşecek fiziksel koşuya 3 bin kişi, İzmir’de koşu kulüpleriyle birlikte organize edilecek koşuya 1500 kişi, App Run katılımlarıyla ise 500 kişinin dahil olması bekleniyor.