Wout Weghorst, ilk golünü attı! Manchester United 3-0 Nottingham Forest

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:14

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:14

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup yarı finalinde Manchester United, sahasında Nottingham Forest'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 3-0 kazanarak rövanş için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Rashford eşitliği bozarken 45. dakikada Weghorst farkı ikiye çıkardı. Hollandalı oyuncu bu golle Manchester United'daki ilk golünü de atmış oldu.

İkinci yarıda topu rakibine bırakmayan ve skoru korumayı başaran Manchester United, 89'da Bruno Fernandes'in golüyle skoru 3-0 yaparak avantajı cebine koydu.

Maçın rövanşı ise 2 hafta sonra Nottingham Forest'in evinde oynanacak.