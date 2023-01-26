Wout Weghorst, ilk golünü attı! Manchester United 3-0 Nottingham Forest

Manchester United, Wout Weghorst'un gol attığı İngiltere Lig Kupası maçında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:14
Wout Weghorst, ilk golünü attı! Manchester United 3-0 Nottingham Forest
Abone Ol google-news

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup yarı finalinde Manchester United, sahasında Nottingham Forest'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 3-0 kazanarak rövanş için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Rashford eşitliği bozarken 45. dakikada Weghorst farkı ikiye çıkardı. Hollandalı oyuncu bu golle Manchester United'daki ilk golünü de atmış oldu.

İkinci yarıda topu rakibine bırakmayan ve skoru korumayı başaran Manchester United, 89'da Bruno Fernandes'in golüyle skoru 3-0 yaparak avantajı cebine koydu.

Maçın rövanşı ise 2 hafta sonra Nottingham Forest'in evinde oynanacak.


İngiltere Lig Kupası manchester united Wout Weghorst nottingham forest

İlgili Haberler

Kayserispor'dan TFF'ye 'zemin' talebi

Kayserispor'dan TFF'ye 'zemin' talebi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı
Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş'e sürpriz talip

Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş'e sürpriz talip

En Çok Okunan Haberler