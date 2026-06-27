Wout Weghorts'un yeni takımı belli oldu

Hollanda'da önceki sezonu Ajax'ta tamamlayan Wout Weghorst, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Deneyimli golcünün yeni takımı belli olurken Weghorst Hollanda'da kaldı.

Ajax'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Weghorst'un Twente'ye transfer olduğu belirtildi. Twente ise 33 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

'ALTIN BİR FIRSAT'

Twente'nin futbol direktörü Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Wout Weghorst'un FC Twente forması giyecek olmasından dolayı son derece gururluyuz. Bu transfer bizim için altın bir fırsat. Böylesine etkileyici bir geçmişe sahip bir oyuncu normalde FC Twente için ulaşılamaz bir şeydir. Her zaman muazzam bir irade ve azim gösterdi. Twente'nin gelecekteki başarılarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Wout, takıma ekstra şeyler katacak" dedi.