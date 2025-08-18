Cumhuriyet Gazetesi Logo
Xabi Alonso'dan Rodrygo iddialarına yanıt!

18.08.2025 18:14:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, Brezilyalı oyuncu Rodrygo hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Osasuna maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde çıkan söylentilere değinen Alonso, özellikle Rodrygo hakkındaki spekülasyonlara net bir yanıt verdi.

Genç teknik direktör, "Yaz transfer döneminde birçok haber çıkıyor. Rodrygo iyi ve ona güveniyorum" diyen Alonso, takımındaki tüm oyunculara inandığını vurguladı. Alonso, "Takımdaki herkese güveniyorum ve takım için kendilerini adamalarını, yüzde 100 performans göstermelerini istiyorum. Şu anda beni endişelendiren ve meşgul eden tek şey bu" ifadelerini kullandı.

54 MAÇTA 25 GOLE KATKI

2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi.

Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 11 asist yaptı.

