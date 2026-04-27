Xavi Simons'tan kötü haber: Dünya Kupası'nda yok

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Xavi Simons, Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Wolverhapmton maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.

Sedyeyle saha dışına çıkarılan Hollandalı forvetin sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle oyuncu, hem Tottenham'ın Premier Lig'de kalma mücadelesini hem de Hollanda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Xavi Simons'ın sağ diz ön çapraz bağlarının (ACL) koptuğunu üzülerek teyit ediyoruz.23 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile oynadığımız Premier Lig karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanmıştır. Xavi, önümüzdeki haftalarda ameliyat edilecek ve ardından sağlık ekibimizle birlikte rehabilitasyon sürecine başlayacaktır. Tottenham Hotspur'daki herkes Xavi'ye sevgi ve desteklerini gönderiyor; bu sürecin her adımında onun yanında olacağız" ifadelerine yer verildi.