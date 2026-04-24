İddialara yanıt verdi: ABD'den Dünya Kupası ve İran açıklaması!

24.04.2026 19:15:00
2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan dikkat çeken İran açıklaması geldi. Rubio, İran'ın çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı iddialarına yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Rubio, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İranlı sporcuların ülkeye girişini engellemeye yönelik herhangi bir adım atmadığını belirterek, 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılmasına ilişkin iddiaları reddetti.

Sorunun sporcularla ilgili olmadığını ifade eden Rubio, sadece İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin ülkeye alınmayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklamasında, sporcuların bu süreçten etkilenmesini istemediklerini aktardı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'yı önermişti.

Serge Gnabry'nin Dünya Kupası hayali suya düştü! Leroy Sane ayrıntısı... Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki Alman oyuncu Serge Gnabry'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacağı duyuruldu.
Real Madrid'den Arda Güler için flaş sakatlık açıklaması: Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi? İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in kas sakatlığı yaşadığı ve takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda yer almadığını açıkladı.
Dünya Kupası öncesi değişiklik: Suudi Arabistan'ın yeni teknik direktörü Georgios Donis Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan, Yunan teknik direktör Georgios Donis ile anlaşmaya vardı.