Yayınlanma: 16.06.2023 - 20:50

Güncelleme: 16.06.2023 - 20:50

MasterChef All Star'da Mehmet Sur'un "Ben yarışmayı bırakacağım. Saygısızlık ettiğim için diskalifiye olmak istiyorum." sözleri kafaları karıştırdı. Mehmet SUr'un elenip elenmeyeceği merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star Mehmet Sur kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Sur diskalifiye olacak mı? İşte, Mehmet Sur hakkında merak edilenler...

MEHMET SUR KİMDİR?

MasterChef 2018 sezonunda yarışan Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, MasterChef'e katıldıktan sonra iş hayatında atılım yaptı.

İstanbul’da yer alan hotel ve restoranlarda komilik yaparak mesleğe başyalan Sur, kendisini et konularında uzman ve şırdan ustası olarak tanımlıyor.

MEHMET SUR ÖZEL HAYATI

Adanalı olan Mehmet Sur, evli ve iki çocuk babasıdır.