Yalçın Koşukavak: 'Zeki Çelik İtalya'ya damga vurur'

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:36

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da görev yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak, kariyer planlaması ve Lille forması giyen eski öğrencisi Mehmet Zeki Çelik'in Roma'ya transfer durumu hakkında Sporx'e konuştu. Koşukavak, Zeki Çelik'in Serie A devi Roma ile anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Koşukavak, kariyer planı yaparken artık daha temkinli olduğunu ifade etti.

"GÖREV YAPACAĞIM TAKIMLA İLGİLİ DAHA TEMKİNLİYİM"

Öncelikle kariyer planıyla ilgili konuşan Koşukavak, "Geçen sene açıkçası bir Kayserispor faciası yaşadım. Görev yapacağım takımla ilgili artık çok daha temkinliyim. Sezon bitmeden önce Spor Toto Süper Lig'den 2 takımla görüştüm. Durumları kritikti bu takımların. Kayseri'de biz işin hakkını verdik. Benim elimde olmayan sebeplerden dolayı birinci hafta ayrılığı oldu. Aslında onların sebebini resmi olarak açıklaması gerekiyordu. Lig bittikten sonra TFF 1. Lig takımlarından da istek geldi. Beklentileri olan bir teknik adamım. İstanbulspor'da kendimi ifade edebildiğim bir ortam bulmuştum. Dolayısıyla öyle bir ortam önemli. Çok krizli takımlara gittim. Bursaspor, Altay gibi ekiplerde görev yaptım. Şu anda yapısı düzgün bir kulüple çalışma isteğim var" dedi.

"ZEKİ ÇELİK, İTALYA'YA DA DAMGA VURUR"

Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'da birlikte çalıştığı ve kariyerine katkı yaptığı Zeki Çelik'in Roma'ya transferi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Zeki Çelik ile 2-3 gün önce konuştum. Lille ile Roma arasında bonservis pazarlığı sürüyor. Gidecek herhalde. Zeki ile birlikte iyi işler yaptık. Roma'da da başarılı olur. Zeki çok karakterli bir oyuncu. Siz ona hangi rolü verirseniz o rolü oynar. Zeki Çelik'i üçlü savunmanın sağında da oynattım. Roma'da o işlere cevap verebilecek bir futbolcu. Şayet giderse İtalya'ya da damga vurur."

"BEN PUSULA OLDUM, ONLAR DA YOLUNU BULDU"

Öte yandan Koşukavak, teknik direktörlerin futbolculara katkısının çok önemli olduğuna dikkati çekti. Koşukavak, "Cenk Özkaçar ile birlikteydik. O da kendisini geliştirdi. Ali Akman dokunduğumuz bir oyuncumuz. Oyuncular dokunmaya müsaitti, öğrenmeye açıklardı. Onu böyle ifade edeyim. Şu anda üst seviyede oynayan oyunculardan söz ediyoruz. Modern futbolun trendleri konusunda futbolculara yardımcı oldum, olmaya da devam edeceğim. Ben pusula oldum, onlar da yollarını buldular. Doğan Alemdar da onlardan biridir. Kayseri'de onun oynaması için ısrarcı olmuştum. Tercihimi ondan yana kullandım. Allah yollarını açık etsin. Türk futbolunun böyle oyunculara ihtiyaçları var" diyerek sözlerini tamamladı.