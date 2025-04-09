Yandaş medya İlkin Aydın'ı hedef gösterdi: Milli oyuncudan sessiz protesto!

Galatasaray Daikin'in milli oyuncusu İlkin Aydın, Fenerbahçe Medicana ile oynadıkları maçtan önce Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan pankartı tutmadı. AKP iktidarına yakın gazeteler, İlkin Aydın'ın sessiz protestosuna dikkat çekerek milli oyuncuyu hedef gösterdi.

Yandaş medya İlkin Aydın'ı hedef gösterdi: Milli oyuncudan sessiz protesto!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 20:47

Galatasaray Daikin'in Fenerbahçe Medicana'yı mağlup ettiği karşılaşmada İlkin Aydın'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pankartı tutmaması sosyal medyada gündem olmuştu.

YANDAŞLAR HEDEF GÖSTERDİ

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ile Akşam, milli oyuncunun hareketini hedef alarak sayfalarına taşıdı.

Yandaş gazeteler, İlkin Aydın'ın pankartı tutmayarak saygısızlık yaptığını iddia etti.

YURTTAŞLAR DESTEK OLDU

Öte yandan İlkin Aydın'ın sessiz protestosu, yurttaşlar tarafından destekle karşılandı.

Yurttaşların sosyal medya hesaplarından milli oyuncuya destek paylaşımları yapmaları dikkat çekti.


Etiketler: #İlkin Aydın #galatasaray #pankart

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