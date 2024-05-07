Yarışta meydan okumuştu: Kylian Mbappe'den Usain Bolt'a 100 metre yanıtı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, kendisine 100 metre yarışında meydan okuyan dünya rekoru sahibi Jamaikalı Usain Bolt'a yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:44
Yarışta meydan okumuştu: Kylian Mbappe'den Usain Bolt'a 100 metre yanıtı!
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Dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'ye 100 metre yarışta meydan okumuştu. 

Mbappe'den bu meydan okumaya cevap geldi. Fransız yıldız Mbappe, Usain Bolt ile 100 metre yarışmayı kabul etti.

Mbappe, Usain Bolt ile ilgili konuşarak, "Hızlı koşmam ile onun gibi birine ilham verdiğimi bilmek güzel. O da herkese ilham verdi ve sanırım herkes Usain Bolt'un koşusunu izlemek için geç saatlere kadar uyanık kaldı. Bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. O bana hayran olmadan önce ben ona hayran olmuştum'' dedi.

Usain Bolt 

MBAPPE'DEN USAİN BOLT'A YANIT

Yarışla ilgili konuşan yıldız isim, ''Hiç şansım yok. Ama bu harika, eğer ikimizin de vakti varsa neden bunu eğlenmek için yapmıyoruz? Sonuçtan özel bir şey beklemiyorum'' diye konuştu. 

USAIN BOLT NE DEMİŞTİ? 

Eski atlet Usain Bolt, Mbappe'nin hızına hayran olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

''Mbappe'nin hızına hayranım. 100 metrede onunla en iyi formumda yarışmak isterim.''


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