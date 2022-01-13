Yeni Malatyaspor, üç futbolcu transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, üç futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncuları Azubuike Okechukwu, Kenan Özer ve forvet Nouha Dicko'yu renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK'de forma giyen forvet Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Gaziantep FK'de forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilirken Yeni Malatyaspor'da daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı kaydedildi.
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