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Yeni sezon formaları satışa çıkmıştı: Fenerbahçe tüm zamanların rekorunu kırdı

Yeni sezon formaları satışa çıkmıştı: Fenerbahçe tüm zamanların rekorunu kırdı

8.06.2026 16:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Yeni sezon formaları satışa çıkmıştı: Fenerbahçe tüm zamanların rekorunu kırdı

Fenerbahçe'de yeni sezonun formalarının satışı başladı. Sarı-lacivertli kulüp, geçen hafta düzenlenen törenle formaları tanıtırken ilk 5 günlük satışta rekor kırıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de 2026/27 sezonunun formaları geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Sarı-lacivertli kulübün düzenlediği lansmanda formalar taraftarla buluşmuştu.

Lansmana Fenerbahçe'nin eski futbolcuları katılmıştı. Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilen seçime Sadettin Saran ve yöneticiler yeni sezon formalarıyla gelmişti. Bu durum genel kurul üyelerinin dikkatini çekerken forma satışlarında ilk 5 gün özelinde rekor kırıldığı belirtildi.

FORMALARDA REKOR

TRT Spor'a konuşan Fenerium yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Fenerium, tarihinin en yüksek forma lansmanı satış rekorunu kırdı. Başkan Sadettin Saran normal takvimden daha önce formayı çıkardı ve ilk 5 günün cirosu 150 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam geçen senenin yüzde 70'inden fazla ve ilk 5 gün için tüm zamanların en iyi satış geliri" dedi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALARI

Fenerbahçe'den yeni sezon formaları için yapılan paylaşımda, "Bu forma, unutulmayan zaferlerden,​ gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan,​ vazgeçilmez bir tutkudan,​ Fenerbahçe ruhundan yapıldı" ifadeleri yer almıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #forma #fenerium

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