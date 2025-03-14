Yerli - yabancı tartışması sürerken... Dev derbinin hakemi için 3 aday!

TFF'nin Galatasaray-Beşiktaş derbisine yabancı hakem atama ihtimalinin neredeyse olmadığı iddia edildi. Dev maçta düdük çalacak Türk hakemler için ise 3 adayın olduğu öne sürüldü.

Yerli - yabancı tartışması sürerken... Dev derbinin hakemi için 3 aday!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:46

TFF, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasary derbisi için orta hakem kararını çok büyük oranda verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, dev maçta Türk bir hakem görev yapacak.

Derbide düdük çalacak hakemler arasında ise 3 ismin ön plana çıktığı ifade edildi.

Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek adayların Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ali Şansalan olduğu belirtildi.

TFF'nin Galatasaray maçında yabancı hakem talebine karşın henüz dönüş yapmadığı Beşiktaş'ın, Türk hakem kararı resmileşirse tavrının nasıl olacağı merak konusu.


Etiketler: #hakem #TFF #Derbi

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