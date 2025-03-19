Yeşilay Spor Oyunları "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" sona erdi

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:22

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:22

1-7 Mart Yeşilay Haftası’nda düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi.

Turnuva, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 doğumlu sporcular ile 18 yaş üzeri büyükler kadın ve erkek kategorilerinde müsabakalarla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulüplerinin desteğiyle Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar kupa, madalya, eşofman takımı ve milli takım tişörtü ile ödüllendirildi.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE SPOR KRİTİK ROL OYNUYOR”

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, 3x3 Spor Etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bağımlılıkla mücadelede sporun kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Düzenli fiziksel aktivite, bireyleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutarken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da teşvik eder. Yeşilay olarak, bağımlılık ve spor arasındaki bu güçlü ilişkiyi dikkate alarak, gençler başta olmak üzere toplumun her kesimini harekete geçirecek sportif faaliyetler düzenliyoruz. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlikler ve projelerle, bireyleri sağlıklı yaşamla buluşturuyor ve bağımlılıkla mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda, Yeşilay Haftası kapsamında da ‘Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası’nı düzenleyerek, binlerce sporcunun katılımıyla bağımlılıkla mücadelede sporun önemini bir kez daha vurguladık.”

YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ İLE ÖNLEYİCİ SPOR FAALİYETLERİ

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadeledeki en güçlü önleme faaliyetlerinden biri de Yeşilay Spor Kulübü aracılığıyla yürütülen çalışmalar. Basketbol, voleybol, atletizm gibi birçok branşta faaliyet gösteren kulüp, bağımsız ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

2024 sonu itibarıyla Türkiye genelinde 110 kulübe ulaşan Yeşilay Spor Kulübü, 78 ilde 107 aktif kulübüyle faaliyet gösteriyor. Kulüpler bünyesinde toplam 3.414 lisanslı sporcu bulunuyor.

Bu yaygın spor kulübü faaliyetleri sayesinde, daha fazla bireyin sporun gücünden faydalanması, bağımlılıklardan uzak bir yaşam sürmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesine imkân sağlanıyor.

Öte yandan, Yeşilay Spor Kulübü’nün önleyici faaliyetleri arasında bisiklet turları da önemli bir yer tutuyor. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, her yıl 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenerek binlerce bisiklet severin katılımıyla gerçekleşiyor.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyük Yeşilay Bisiklet Turu, bu yıl 11 Mayıs 2025 Pazar günü Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca, İstanbul'da bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilen turlar da devam ediyor. Her ayın ilk pazar günü Avrupa Yakası’nda “Tarihi Yarımada Bisiklet Turu”, üçüncü pazar günü ise Anadolu Yakası’nda “Caddebostan Bisiklet Turu” bisiklet severleri bir araya getirerek sağlıklı ve keyifli bir deneyim sunmaya devam edecek.