Yiğit “Yigox” Arslan adını Guinness World Records'a yazdırdı!

FUT Esports'un profesyonel espor oyuncusu Yiğit "Yigox" Arslan, Türkiye'yi Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıdı.

Logitech Türkiye’den yapılan açıklamaya göre profesyonel bir espor oyuncusu olan Arslan, 10 Şubat’ta İstanbul’daki FUT House’ta gerçekleştirilen denemede Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE’ı kullanarak bir dakikada 760 tıklama gerçekleştirdi ve “60 saniyede en çok tıklama” rekoruna imza attı.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici‘nin gözetiminde ve resmi kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen deneme, tüm ölçüm ve doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından tescillendi.

Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Direktörü Cihan Önal, kazanılan rekorun Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, geliştirilen teknolojinin rekabetçi oyunlarda hız ve kontrol açısından yeni bir referans noktası oluşturacağını kaydetti.