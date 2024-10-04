Yıldız futbolcudan Nuri Şahin'e kötü haber!
Borussia Dortmund'da Karim Adeyemi, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı aldığı 7-1'lik sükseli galibiyetle dikkat çeken Borussia Dortmund'a kötü haber geldi.
Nuri Şahin'in ekibinde Karim Adeyemi, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Karim Adeyemi
Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
Etiketler: #nuri şahin #sakatlık #karim adeyemi
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