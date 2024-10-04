Yıldız futbolcudan Nuri Şahin'e kötü haber!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:10

Güncelleme: 04.10.2024 - 14:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı aldığı 7-1'lik sükseli galibiyetle dikkat çeken Borussia Dortmund'a kötü haber geldi.

Nuri Şahin'in ekibinde Karim Adeyemi, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

Karim Adeyemi

Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.