Yıllar sonra geri dönüyor: Gökhan İnler'in yeni takımı belli oluyor
Geçen sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan Gökhan İnler'in, Udinese'ye sportif direktör olarak geri döneceği iddia edildi.
Yeniden yapılanmaya giden İtalya Serie A ekibi Udinese'den Gökhan İnler hamlesi geldi. İnler, eski kulübüne geri dönüyor ancak bu kez futbolcu olarak değil.
GÖKHAN İNLER SPORTİF DİREKTÖR OLUYOR
Di Marzio'nun haberine göre Gökhan İnler gelecek sezon Udinese'de sportif direktör olarak görev yapacak. Ayrıca İtalyan ekibinin teknik direktörlük koltuğunu Kosta Runjaic'e emanet edeceği de belirtildi.
4 YIL UDINESE FORMASI GİYDİ
2007-2011 yılları arasında Udinese forması giyen Gökhan İnler ardından Napoli, Leicester, Beşiktaş ve Adana Demirspor formaları giymişti.
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