Yılmaz Vural'dan dikkat çeken iddia: 'Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam...'
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Yılmaz Vural, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Son olarak Menemen FK'yi çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
RadyoGol'e konuşan Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum ama olmadı. Fenerbahçe için beğenmediğim tek yönü, çok popülarite peşinden koşulması. Dünyanın en iyi hocası, dünyanın en iyi oyuncusu... Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe" dedi.
"BİR GÜN FENERBAHÇE'NİN HOCASI OLURSAM..."
72 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm!" ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı.
Son olarak Menemen FK'da görev yapan Yılmaz Vural'ın adı önceki haftalarda 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anılmış, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.
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