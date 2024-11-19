Youssef En-Nesyri attı: Fas kendi evinde gol oldu yağdı!
Youssef En-Nesyri ile Sofyan Amrabat'ın formasını giydiği Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kendi sahasında ağırladığı Lesotho'yu 7-0 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Walid Regragui'nin ekibi ekibi Fas, evinde Leslie Notsi'nin yönetimindeki Lesotho'yu 7-0 yendi.
Stade d'Honneur d'Oudja'da oynanan maçta Fas'ın gollerini 5, 15 ve 42. dakikalarda Brahim Diaz, 37. dakikada Soufiane Rahimi, 45+2'de penaltıdan Soufiane Rahimi, 68. dakikada Youssef En-Nesyri ve 70. dakikada Ismael Saibari kaydetti.
Fas'ta Brahim Diaz, milli forma altında çıktığı 6. resmi maçta 7 gol 2 asistlik istatistiği ile dikkat çekti.
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Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri 63. dakikada oyuna girip 68. dakikada skoru 6-0'a getirirken, Sofyan Amrabat ise 70. Saibari'nin attığı golün asistini yaptı.
Bu sonuçla birlikte Fas grupta 6'da 6 yaparak 18 puanla lider çıktı ve Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandı. 4 puanda kalan Lesotho ise kupaya katılamadı.
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