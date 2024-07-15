Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması! 'Bizi memnun eden teklif...'

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri ile ilgili konuştu. Orta, golcü yıldız için kendilerini memnun eden bir teklif olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:43
Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması! 'Bizi memnun eden teklif...'
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Fenerbahçe'de golcü listesinin en üst sırasında yer alan Youssef En-Nesyri için Sevilla'dan açıklama geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, 27 yaşındaki futbolcu için kendilerini memnun edecek bir teklif olmadığını söyledi. Orta, "Youssef'e Avrupa'dan birçok takımın ilgisi var. Onun öneminin farkındayız ama bugün bizi memnun eden bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya ile anılıyor.

Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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