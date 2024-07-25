Youssef En-Nesyri imzayı attı: 'Rakip forvetlere bakmıyorum'

Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:49

Güncelleme: 25.07.2024 - 13:49

Fenerbahçe 5 yıllığına kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri için İmza Töreni düzenledi.

En-Nesyri, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Harika bir takım gerçekten ve uzun zamandır takip ediyordum. Mario ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için hocamıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Youssef En-Nesyri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Herkese iyi günler. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Harika bir takım gerçekten ve uzun zamandır takip ediyordum. Mario ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için hocamıza da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerime ve aileme de teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde bana çok yardımcı oldular.

Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden geleni vereceğim. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz.

Pek çok takım vardı benle ilgilenen. Vermiş olduğum karardan dolayı çok mutlu ve rahatım. Süreç biraz uzadı çünkü kulüpler görüşüyordu. Her şeyimi vereceğim, çok çalışacağım istediklerimi gerçekleştirebilmek için.

İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum.

Ben açıkçası rakip forvetlere bakmıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerden ziyade benim hedefim takımımla kupalar kazanmak.

İspanya dışındaki ilk senem olacak ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı, futbol böyle. Yapmanız gereken şey işinizi yapmak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler.

Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olmasaydım, gelmezdim. Her gün saha içerisinde en iyisini yapacağım.

Oyuncular arasında bir rekabet olacak ama büyük takımlarda bu olur. Son karar hocamızındır. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Ben veya başkası olması önemli değil, önemli olan takımın kazanması."