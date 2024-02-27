Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'da Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde oynadığı son 2 maçtan galibiyet çıkaramadı. Yunanistan basını, Fatih Terim'in acilen çözmesi gereken sorunu masaya yatırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:08
Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza atan deneyimli teknik adam Fatih Terim, çıktığı son 2 maçtan galip gelemedi.

Konuk ettiği Lamia ile 2-2 berabere kalan Panathinaikos, son oynanan maçta ligin dibindeki Kifisia'yla da puanları paylaştı.

"ÇÖZMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR"

Üst üste alınan iki sonucun ardından Yunanistan basını, Fatih Terim'in Panathinaikos'ta çözmesi gereken sorunu masaya yatırdı.

"KALESİNDE GOL GÖRÜNCE KAZANAMIYOR"

Haberde Panathinaikos'un 2024 yılı içinde oynadığı ve kalesinde gol gördüğü maçlarda galip gelemediği vurgulandı.

Fatih Terim'in bu soruna bir an önce çözüm bulması gerektiği belirtildi.

2024 yılında Panathinaikos'un gol yediği 10 maçtan üç puan çıkaramadığı aktarılırken, bu konuda tek istisnanın 2-1 kazanılan Panaitolikos maçı olduğu kaydedildi.

Fatih Terim'in öğrencilerinin kalesinde gol görüp kazanamadığı maçlar ise şöyle sıralandı: Braga, PAOK, Rennes, Maccabi Haifa, AEK, Dnipro, Atromitos, Olympiakos, Lamia ve Kifissia. Fatih Terim'in öğrencileri ligde çarşamba günü Aris'i konuk edecek.


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