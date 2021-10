Mesut Özil'den Squid Game isimli diziye gönderme

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken Squid Game isimli Kore dizisine göndermede bulunan bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Mesut Özil, "Squid Game'de bana bu şekli verirseniz, kaybetmem." ifadelerini kullanarak, diziden bir kesit ile kendi markasının logosunu paylaştı.

İşte Özil'in paylaşımı:

Give me this shape on Squid Game and I'm NOT losing #M1Ö pic.twitter.com/M2HbwJxCcz