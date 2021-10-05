Mesut Özil'den Squid Game isimli diziye gönderme

05 Ekim 2021 Salı, 14:02

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken Squid Game isimli Kore dizisine göndermede bulunan bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Mesut Özil, "Squid Game'de bana bu şekli verirseniz, kaybetmem." ifadelerini kullanarak, diziden bir kesit ile kendi markasının logosunu paylaştı.

İşte Özil'in paylaşımı:

Give me this shape on Squid Game and I'm NOT losing #M1Ö pic.twitter.com/M2HbwJxCcz — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 5, 2021

SQUID GAME NEDİR?

Squid Game, Netflix’in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşan dizi gerilim- drama türündedir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır.

Squid Game dizisinde, para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.