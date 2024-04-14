Yunan tenisçi Tsitsipas, Monte Carlo'da şampiyon oldu!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 23:18

Güncelleme: 14.04.2024 - 23:18

Monte Carlo Tenis Turnuvası finalinde Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yenen Yunan Stefanos Tsitsipas şampiyon oldu.



Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde Ruud ile Tsitsipas karşı karşıya geldi.



Toplam 1 saat 36 dakika süren final mücadelesini 6-1 ve 6-4'lük setlerle kazanan Tsitsipas, 2021 ve 2022'nin ardından son 4 yılda üçüncü şampiyonluğunu elde etti.