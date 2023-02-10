Yunanistan Basketbol Ligi'nden Türkiye'ye görülmemiş yardım

Yunanistan Basketbol Ligi, karşılaşmalarda atılacak her sayı için Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 10 Euro bağışlanacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:25
Yunanistan Basketbol Ligi'nden Türkiye'ye görülmemiş yardım
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Yunanistan Basketbol Ligi'nde bu haftaki maçlarda atılan her sayı için Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere 10 Euro bağış yapılacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

HER SAYI İÇİN 10 EURO

Ayrıca maçlarda atılacak her sayı için Yunan Kızılhaç hesabına 10 Euro bağışta bulunulacağı ve toplanan yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi.

Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.


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