Yunus Akgün: 'Bu maçı unutmak istiyoruz'
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaştığı Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün, maçın ardından görüşlerini aktardı. Akgün, "Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da Yunus Akgün, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu, "Çok üzgünüz. Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, farklı bir maç olabilirdi. Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz" dedi.
"BİTEN BİR ŞEY YOK"
Yunus Akgün, "Her şey bizim elimizde, kazandığımızda gruptan çıkacağız. Soyunma odasında hocamız ve Hakan ağabey konuştu. Biten bir şey yok, taraftarlarımız desteğini eksik etmesin" sözlerini sarf etti.
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