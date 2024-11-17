Yunus Akgün: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama...'
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Yunus Akgün, 0-0 biten Galler maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün, Galler karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.
Galler maçındaki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, maç sonu "Bugün belki istediğimiz sonucu alamadık ama yürüyüşümüz devam ediyor. Takım ruhu ve inançla her engeli aşacağız, hedefimiz büyük, yolumuz açık ve birlikte başarmaya kararlıyız" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım büyük etkileşim aldı.
Etiketler: #yunus akgün #a milli futbol takımı #Galler
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin konuğu Anadolu Efes!
- Bugün hangi maçlar var?
- 'Galatasaray'da ilginç bir kültür var...'
- Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho'ya büyük övgü!
- 'Lider olarak çıkarız'
- Arnavutluk ile Çekya yenişemedi!
- Uzun süre ara verilen maçta Hollanda rakibine acımadı!
- İsveç yıldızları ile güldü!
- Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!
- Yunus Akgün: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama...'
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- MHP'den 5'inci paylaşım da aynı saatte geldi!
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Mesele 'yeşil alan' değil 1.5 milyar dolar!
- Rusya, bir ülkeye daha gaz tedarikini kesiyor