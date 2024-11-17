Yunus Akgün: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama...'

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Yunus Akgün, 0-0 biten Galler maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yunus Akgün: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:25

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün, Galler karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.

Galler maçındaki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, maç sonu "Bugün belki istediğimiz sonucu alamadık ama yürüyüşümüz devam ediyor. Takım ruhu ve inançla her engeli aşacağız, hedefimiz büyük, yolumuz açık ve birlikte başarmaya kararlıyız" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım büyük etkileşim aldı.


Etiketler: #yunus akgün #a milli futbol takımı #Galler

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