Yunuslu Leicester, 3 puanı tek golle aldı
Championhsip karşılaşmasında Leicester City deplasmanda Sunderland'ı 1-0 yendi.
Championhsip 36. hafta karşılaşmasında Leicester City konuk olduğu Sunderland'ı 1-0 mağlup etti.
Leicester City'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Jamie Vardy kaydetti.
Yunus Akgün karşılaşmaya 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
Leicester bu galibiyetle puanını 81'e çıkartırken, Sunderland ise 47 puanda kaldı.
Leicester bir sonraki Hull City deplasmanına giderken, Sunderland de Southampton deplasmanına gidecek.
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