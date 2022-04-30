Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk paylaşımı: Bize her yer Trabzon

30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:22

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor'da şehir ve eski futbolcular şampiyonluk için geri sayıma geçti. Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen ve şu an CSKA Moskova'da oynayan Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kum saati yer alan bir emoji paylaşan Yusuf Yazıcı, daha sonra 'Her yer bordo-mavi' notunu düşerek 'Bize her yer Trabzon' tezahüratı yaptığı bir video yayımladı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Trabzonsporlu taraftarlar, tecrübeli oyuncunun paylaşımını beğendi.

25 yaşındaki on numara Trabzonspor altyapısında yetişti. Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda 17 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu.