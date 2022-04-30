Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk paylaşımı: Bize her yer Trabzon
Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç öncesi, Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor'da şehir ve eski futbolcular şampiyonluk için geri sayıma geçti. Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen ve şu an CSKA Moskova'da oynayan Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
Kum saati yer alan bir emoji paylaşan Yusuf Yazıcı, daha sonra 'Her yer bordo-mavi' notunu düşerek 'Bize her yer Trabzon' tezahüratı yaptığı bir video yayımladı.
Her yer! pic.twitter.com/JrExiwTqrx— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) April 30, 2022
Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Trabzonsporlu taraftarlar, tecrübeli oyuncunun paylaşımını beğendi.
25 yaşındaki on numara Trabzonspor altyapısında yetişti. Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda 17 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu.
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