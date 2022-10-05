Yusuf Yazıcı'nın menajerinden dikkat çeken açıklama: 'Rusya'yı özlüyor'
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın menajeri, milli futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı'nın menajeri, "Yusuf, doğduğu şehre, evine döndü, bundan dolayı mutlu. Trabzonspor taraftarı olduğu takım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da kiralık forma giyen Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon şu ana kadar sadece 2 maçta oynayabilen futbolcunun menajeri Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
“CSKA'YI ÖZLÜYOR”
Rus basınına konuşan Adem Cebeci, bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a katkı sağlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.
Cebeci, "Yusuf, doğduğu şehre, evine döndü, bundan dolayı mutlu. Trabzonspor taraftarı olduğu takım. Hafif bir sakatlığı vardı, şimdi geri döndü. Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyor. CSKA'yı özlüyor, bu kulübün kalbinde özel bir yeri var" dedi.
YUSUF YAZICI, RUSYA'YA DÖNECEK Mİ?
Futbolcunun geleceği hakkında ise Cebeci, "CSKA'nın maçlarını her zaman takip ediyor. Dönebilir mi? Kim bilir? Rusya'yı çok sevdik ve bu harika yer sonsuza dek kalbimizde kalacak. Umarım her şey normale döner ve Rus takımları tekrar UEFA himayesindeki turnuvalara katılabilir. Umarım tekrar yollarımız kesişir" ifadelerini kullandı.
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