Zaha için sürpriz açıklama: 'Geri dönebilir'

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:34

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:34

Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Wilfried Zaha hakkında açıklama yaptı.

Milli takım için tüm oyunculara kapının açık olduğunu söyleyen Fae, "Seçim herkese açık, kulüpte iyi performans gösterdiğiniz andan itibaren herkes seçilebilir" dedi.

Fae, sözlerine, "Bizim için, personel için, en önemli şey ruh halidir. Kolektif olan her zaman önce gelecektir. Ruh halimiz sayesinde Afrika Kupası'nı kazandık" şeklinde devam etti.

"EN İYİ SEÇİMLERİ YAPACAĞIZ"

"Seçim herkese açık ancak kolektif kalıba uymayan oyuncular kendilerini eleyeceklerdir" diyen 40 yaşındaki teknik adam, "Yani Wilfried Zaha geri dönebilir. Bazı oyuncularla, hatta Afrika Kupası kadrosunda yer alanlarla bile görüşmeler yapacağız ve ardından takım için en iyi seçimleri yapacağız" sözlerini sarf etti.

Fildişi Sahili'nin Fae'den önceki teknik direktörü Jean-Louis Gasset, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Wilfried Zaha'ya yer vermemişti. Gasset, kupa devam ederken teknik diretörlük görevini Fae'ye bırakmıştı.

Fildişi Sahili Milli forması altında 31 maça çıkan Zaha 5 kez gol sevinci yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde transfer olduğu Galatasaray'da ise 32 maçta 10 gol attı ve 5 asist yaptı.