Zamalek'ten Galatasaray'a Mustafa Muhammed için FIFA tehditi!
Mustafa Muhammed'in eski takımı Zamalek'in yönetimi, 1 Temmuz'a kadar Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisinin ödenmemesi halinde Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederek transfer yasağı getirmekle tehdit etti.
Mustafa Muhammed'in eski takımı Zamalek, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. Akşam gazetesinin haberine göre, Mısır kulübü, 1 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken 4 milyon doların bir an önce yatırılmasını talep ediyor. Akşam'ın Mısır basınına dayandırdığı habere göre; 11 Haziran'da seçimin olacağı Galatasaray'da. 4 milyon doları kimin ödeyeceği merak konusu.
Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer ve futbolculardan alınacak olan borçsuzluk kağıdı geliyor. 11 Haziran tarihinde yeni başkanın seçilmesi durumunda yeni teknik direktör ve transfer konuları acil olarak masaya yatırılacak.
TFF, Süper Lig'in 5 Ağustos tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Sarı Kırmızılılar yeni başkanını seçtikten 55 gün sonra Süper Lig resmen başlayacak. 55 günlük sürede Galatasaray'ın yeni teknik direktörü, takımdan ayrılacak ve transfer edilecek oyuncuları netlik kazanacak. Aynı zamanda kamp dönemi de yeni teknik direktörle geçirilecek. Transferlerin öncesinde ise mevcut kadroda yer alan futbolculardan borçsuzluk kağıdı alınması gerekiyor. Bankalar Birliği ödemeleri de Ağustos ayında gerçekleştirilecek.
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