Zinedine Zidane duygu dolu anlar yaşadı
Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane, hamisi olduğu kanserli çocuklar yararına kurulan dernek için kürsüde yaptığı konuşmada duygulandı.
Zidane hamisi olduğu kanserli çocuklar için çıktığı kürsüde göz yaşlarını tutamadı.
Fransız basınındaki haberlere göre Zidane, kanserli çocukların tıbbi destek alacakları bir merkez kurmayı hedefleyen "Le Point Rose" derneği için sponsor oldu.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde Cezayir asıllı futbolcunun, çıktığı kürsüde söz aldığı andan itibaren duygulanarak ağladığı görülüyor.
Zidane göz yaşları içinde yaptığı konuşmada, "Projenizin hamisi olabildiğim için gurur duyuyorum. Bu projeye ve tüm bu ailelere eşlik etmek için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
23 YILDIR SPONSORLUĞUNU YAPIYOR
İyi durumda olan çocukları olduğunu belirten Fransız yıldız, kanserli çocuklar için bir projede yer almaktan tarif edemeyeceği bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Halihazırda başka derneklerle de ilgilenen Zidane, aynı zamanda 2000'den beri, lökodistrofi ile mücadele eden ELA derneğinin sponsorluğunu da yapıyor.
Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası ve Fransa Milli Takımı'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Zidane, bir zamanlar top koşturduğu Real Madrid'i, teknik direktör olarak çalıştırmıştı.
Zidan, Real Madrid'i 2021 yılında bırakmış ve sonrasında başka takım çalıştırmamıştı.
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