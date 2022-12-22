Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra ilk kez sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Keçiörengücü’nü Nef Stadyumu’nda ağırlayacak.
GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
22 Aralık Perşembe günü Nef Stadı'nda 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Mathias Ross, Yunus Akgün ve Mauro Icardi forma giyemecek.
Galatasaray, Türkiye Kupası’na 3. Eleme Turu’ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor’u 7-0’lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor’u 2-1’lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor’u 4-1, 4. turda da Bulvarspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.
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