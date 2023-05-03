Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde karşılaşacak Sivasspor ile Fenerbahçe maçını yönetecek VAR hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:08
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan, orta hakem olarak görev alacak.

Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemİ (VAR) ise Mete Kalkavan oldu.

Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

Bugün
20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

4 Mayıs Perşembe
20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.


Sivasspor fenerbahçe ziraat türkiye kupası Mete Kalkavan

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