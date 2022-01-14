Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucu Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 11:57
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacağı belirtilen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakalarının 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.


Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri şu şekilde:


Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor

Vavacars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa – Gaziantep FK

Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor – Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe


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