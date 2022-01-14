Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucu Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacağı belirtilen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakalarının 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor
Vavacars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa – Gaziantep FK
Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor – Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
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