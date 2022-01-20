Ziraat Türkiye Kupası’nda maç programı belirlendi
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak karşılaşmaların tarih ve saatleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan son 16 turundaki 8 karşılaşmanın programını açıkladı.
TFF’nin açıkladığı programa göre karşılaşmaların tarih ve saatleri şu şekilde:
8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor – Trabzonspor
10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş – Göztepe
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