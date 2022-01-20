Ziraat Türkiye Kupası’nda maç programı belirlendi

20 Ocak 2022 Perşembe, 15:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan son 16 turundaki 8 karşılaşmanın programını açıkladı.

TFF’nin açıkladığı programa göre karşılaşmaların tarih ve saatleri şu şekilde:



8 ŞUBAT SALI



14.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor





9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor – Trabzonspor





10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş – Göztepe