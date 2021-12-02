Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen takımlar belli oluyor. Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?
Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.
Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen takımlar;
Bandırmaspor
Kasımpaşa
Afjet Afyonspor
Mardin 1969 Spor
Bursaspor
Altay
Bodrumspor
Adana Demirspor
Antalyaspor
68 Aksaray Belediyespor
Ankaraspor
Boluspor
Denizlispor
Samsunspor
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
Alanyaspor
Kayserispor
Hatayspor
Ümraniyespor
GZT Giresunspor
Menemenspor
MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
Göztepe - Kahta 02 Spor
Konyaspor - Van Spor FK
Gaziantep FK - Sakaryaspor
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