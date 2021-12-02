Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?

02 Aralık 2021 Perşembe, 16:21

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen takımlar;

Bandırmaspor

Kasımpaşa

Afjet Afyonspor

Mardin 1969 Spor

Bursaspor

Altay

Bodrumspor

Adana Demirspor

Antalyaspor

68 Aksaray Belediyespor

Ankaraspor

Boluspor

Denizlispor

Samsunspor

Fatih Karagümrük

Kocaelispor

Alanyaspor

Kayserispor

Hatayspor

Ümraniyespor

GZT Giresunspor

Menemenspor

MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

Göztepe - Kahta 02 Spor

Konyaspor - Van Spor FK

Gaziantep FK - Sakaryaspor