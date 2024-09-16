Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:28

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldığı 2. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip, bir üst tura yükselecek.


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #kura çekimi #TFF

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