Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yarı final ve final programına ilişkin bir açıklama yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:13
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!
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TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final programını açıkladı.

Açıklamada yarı final ilk maçlarının 23-24 Nisan'da, rövanş maçlarının ise 8-9 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi.

Türkiye Kupası'nın finalinin ise 23 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi.


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