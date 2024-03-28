Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yarı final ve final programına ilişkin bir açıklama yayınladı.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final programını açıkladı.
Açıklamada yarı final ilk maçlarının 23-24 Nisan'da, rövanş maçlarının ise 8-9 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi.
Türkiye Kupası'nın finalinin ise 23 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi.
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