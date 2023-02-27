Ziya Şengül için saygı duruşu kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önceki gün yaşamını yitiren efsane isim Ziya Şengül için bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
TFF, hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına, bu hafta yapılacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!