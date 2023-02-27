Ziya Şengül için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önceki gün yaşamını yitiren efsane isim Ziya Şengül için bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:01
Ziya Şengül için saygı duruşu kararı
Abone Ol google-news

TFF, hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına, bu hafta yapılacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir" denildi.


Ziya Şengül fenerbahçe TFF

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile yeni sözleşme için son söz Arda Güler'de

Fenerbahçe ile yeni sözleşme için son söz Arda Güler'de
Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'e Brezilyalı talip

Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'e Brezilyalı talip
Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya yeni teklif!

Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya yeni teklif!

En Çok Okunan Haberler