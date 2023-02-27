Ziya Şengül için saygı duruşu kararı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:01

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:01

TFF, hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına, bu hafta yapılacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir" denildi.