Ziyech, Galatasaray için İstanbul'da!
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı takım, Londra'da sağlık kontrollerinden geçen ve kontrollerde herhangi bir sıkıntıyı rastlanmayan Faslı yıldızı İstanbul'a davet etti ve Ziyech gece 00.10 sularında İstanbul'a geldi.
Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
Galatasaray, Ziyech için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon Euro alacak.
40 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro. Chelsea, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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